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21.10.2021 03:11
Рубрика: В мире

МИД КНДР: Запуск новой ракеты не угрожает США и другим странам

Фото: STR / AFP / KCNA VIA KNS Фото: STR / AFP / KCNA VIA KNS
Фото: STR / AFP / KCNA VIA KNS

Проведенные испытания новой баллистической ракеты для подводных лодок не угрожают США и другим странам в регионе. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном в четверг Центральным телеграфным агентством Северной Кореи.

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи / http://www.kcna.kp/
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По словам дипломата, испытательный пуск был частью обычных мероприятий по выполнению плана развития оборонной науки и не представлял никакой угрозы для безопасности соседних стран и регионов. "Наше сдерживание направлено не на конкретную страну или силу, а на предотвращение самой войны и защиту национального суверенитета", - цитирует ТАСС заявление.

Северная Корея также подчеркивает, что США не нужно беспокоиться, поскольку данный запуск не нацелен на них, а лишь является плановым проектом в рамках национальной обороны. Дипломат добавил, что КНДР обеспокоена реакцией Вашингтона.

Напомним, 19 октября КНДР успешно испытала новую баллистическую ракету. Старт был произведен с подлодки "Ёнун 8.24. Северокорейская сторона подчеркнула, что запуск был успешным, а в новой ракете "внедрены многие продвинутые технологии управления и наведения, включая боковое маневрирование и планирующее скачущее маневрирование". Ряд стран, включая Японию, осудили этот запуск, а власти США призвали Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в диалог.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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