Минпросвещения: Колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября

Не только школы, но и колледжи могут отправить учащихся на внеплановые каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения, которые направлены в регионы.

"Колледжи также могут уйти в этот период на каникулы, с аналогичным учетом сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана", - сообщили в министерстве.

Накануне президент Владимир Путин объявил в России нерабочие дни в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.