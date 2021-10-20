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20.10.2021 15:01
Рубрика: Власть

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это сделано из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Для ряда регионов нерабочие дни начнутся уже с 23 октября. Такое решение было принято на совещании с правительством.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Важно сбить темпы распространения инфекции", - подчеркнул глава государства. При этом зарплата работников в период нерабочих дней должна быть сохранена, заявил российский лидер.

Накануне с таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее поддержал глава кабмина Михаил Мишустин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом приближается к пиковым значениям прошлого года.

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