Минпросвещения планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

Как рассказали "РГ" в минпросвещения, ведомство готовит документ с рекомендациями школам. Суть: с 30 октября по 7 ноября отпустить школьников на внеплановые каникулы. Никакого дистанционного обучения на эти дни не предусмотрено. Да и рабочих дней, которые для школьников превратятся в нерабочие, по сути, всего три - 1, 2 и 3 ноября, или четыре, включая субботу, 30 октября для тех, у кого в школе шестидневка. А с 4 по 7 ноября в стране и так официальные государственные праздники в честь Дня народного единства.

Более того, у большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз и попадают на нерабочие дни: 29 октября заканчивается первая четверть. Так что им волноваться и вовсе не стоит - как были каникулы, так и будут. А вот, к примеру, школьники Московской области и других регионов, где введена модульная система обучения "5:1" (пять недель учишься, одну отдыхаешь), получат три дополнительных выходных. А по графику у этих ребят каникулы начнутся 15 ноября. Действующая каникулярная сетка не изменится. Так что, получается, кто-то будет отдыхать на три дня больше? Выходит, так, но, по мнению специалистов, завидовать здесь не стоит. Школам нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ, чтобы после окончания внеплановых для кого-то каникул ни у кого не было пробелов в объеме и качестве знаний. Если в каких-то регионах нерабочие дни будут объявлены раньше 30 октября, то по рекомендации минпросвещения их также следует включить в каникулы.