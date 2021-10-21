Мощный смартфон Xiaomi дешевле 30 тысяч рублей пришел в Россию

Компания Xiaomi официально объявила о старте приема предварительных заказов на смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE. Этот аппарат представляет собой обновленную версию Mi 11 Lite 5G - вместо Snapdragon 780G новинка получила Snapdragon 778G.

Xiaomi 11 Lite 5G NE оснащается 6,55-дюймовым экраном FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 240 Гц, то есть более отзывчивый и быстро реагирующий на касания.

Смартфон также получил основную камеру с разрешением 64 Мп, ультраширокоугольную - 8 Мп и телемакро на 5 Мп. Аппарат поддерживает работу в сетях 5G и Wi-Fi 6, оснащен модулем NFC для бесконтактных платежей, а батарея емкостью 4250 мАч может заряжаться на мощности 33 Вт через USB-C.

В младшей конфигурации Xiaomi 11 Lite 5G NE на 6/128 Гб обойдется в 29990 рублей, а версия с 8/128 Гб памяти будет стоить 34990 рублей. Продажи стартуют через неделю после начала предзаказов - 28 октября.