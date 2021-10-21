Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября

Некоторые санитарные меры в Москве сохранятся и после окончания нерабочей недели, отмечается в новом указе мэра Сергея Собянина.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
В частности, горожане старше 60 лет и хронически больные должны будут соблюдать домашний режим. И чтобы это обеспечить, им временно заблокируют соцкарты для проезда. Исключение сделают для вакцинированных и переболевших коронавирусом в последние шесть месяцев.
Также с этого дня будет действовать система QR-кодов: только по ним можно будет попасть на концерты, в театры, музеи и на спортивные мероприятия.