Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября

В частности, горожане старше 60 лет и хронически больные должны будут соблюдать домашний режим. И чтобы это обеспечить, им временно заблокируют соцкарты для проезда. Исключение сделают для вакцинированных и переболевших коронавирусом в последние шесть месяцев.

Также с этого дня будет действовать система QR-кодов: только по ним можно будет попасть на концерты, в театры, музеи и на спортивные мероприятия.