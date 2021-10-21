Указ мэра Москвы от 21 октября 2021 года № 62-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77 -УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89 -УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92 -УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101 -УМ, от 28 октября 2020 г. № 103 -УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116 -УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5 марта 2021 г. № 13-УМ, от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, от 16 июня 2021 г. № 32-УМ, от 18 июня 2021 г. № 33-УМ, от 22 июня 2021 г. № 35-УМ, от 24 июня 2021 г. № 37-УМ, от 25 июня 2021 г. № 38-УМ, от 8 июля 2021 г. № 40-УМ, от 16 июля 2021 г. № 42-УМ, от 30 июля 2021 г. № 45-УМ, от 13 августа 2021 г. № 51-УМ, от 19 октября 2021 г. № 61-УМ):

1.1. Абзац первый пункта 13 указа изложить в следующей редакции:

"13. В целях реализации постановлений Главного государственного санитарного врача по городу Москве о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (далее - постановление Главного государственного санитарного врача по городу Москве):".

1.2. Пункты 23.5 - 23.7, 24 указа признать утратившими силу.

1.3. Абзац второй пункта 38.2 указа признать утратившим силу.

1.4. Указ дополнить пунктами 40 - 42 в следующей редакции:

"40. В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." установить в городе Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни, в течение которых:

40.1. Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением:

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

- предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданам, проживающими в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них;

- предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками;

2) объектов розничной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная в порядке, установленном Департаментом торговли и услуг города Москвы, составляет не менее 30 %;

- объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких предприятий;

4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

6) массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

7) медицинских организаций для оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

8) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер -классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

9) культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

10) кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

11) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

12) зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

40.2. Устанавливаются каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих на территории города Москвы дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.

При этом в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, обеспечивается работа дежурных групп.

40.3. Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы, многофункционального миграционного центра города Москвы), за исключением государственных услуг:

- по государственной регистрации рождения при организации ее предоставления в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, оказывающих медицинские услуги по родовспоможению и в послеродовой период;

- по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.;

- по государственной регистрации смерти.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в указанный период действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 11 календарных дней.

40.4. Допускается проведение при условии соблюдения требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, требований по использованию QR-кодов и иных требований, установленных пунктом 23 настоящего указа, а также наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы):

1) официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

2) мероприятий, проведение которых согласовано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

40.5. Посещение театров и музеев допускается при условии соблюдения ранее установленных ограничений и требований, в том числе установленных пунктом 1.3 настоящего указа, за исключением положений пункта 33.4 настоящего указа, а также при условии использования QR-кодов, соблюдения иных требований, установленных пунктом 23 настоящего указа, и наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

40.6. Установленные пунктами 40.1 - 40.5 настоящего указа ограничения не распространяются на федеральные учреждения культуры и здравоохранения. При этом федеральным органам государственной власти, осуществляющим функции и полномочия их учредителей, рекомендуется принять решения, аналогичные решениям, указанным в пунктах 40.1 - 40.5 настоящего указа.

41. Установить, что с 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической ситуации:

41.1. Департамент транспорта и развития дорожно -транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы, Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и Департаментом здравоохранения города Москвы обеспечивает приостановление возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), для граждан в возрасте старше 60 лет, граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию или получили вакцину.

Действие билетов продлевается при обращении пассажира в Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина", Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосгортранс" на соответствующее количество приостановленных дней в месяце, в котором пассажир обратился за продлением билетов, либо следующем за ним месяце.

41.2. Устанавливается возможность возобновления использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с настоящим указом, при условии, что в ЕМИАС или в ЕГИСЗ имеются сведения о получении гражданином первого компонента вакцины или однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо о том, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Порядок приостановления и возобновления возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы.

42. Установить, что с 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической ситуации:

42.1. Посещение гражданами концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек допускается при условии соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями требований по использованию QR-кодов и иных требований, установленных пунктом 23 настоящего указа, а также наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

42.2. Посещение театров и музеев допускается при условии соблюдения требований по использованию QR-кодов и иных требований, установленных пунктом 23 настоящего указа, а также при условии одновременного присутствия не более 70 процентов посетителей от общей вместимости и наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

42.3. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории города Москвы деятельность, связанную с оказанием услуг гражданам с их очным присутствием, рекомендуется самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требований по использованию QR-кодов и иных требований, установленных пунктом 23 настоящего указа, а также требований о наличии у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

42.4. Департаменту торговли и услуг города Москвы усилить контроль за соблюдением предприятиями общественного питания ранее установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, а также Департаментом торговли и услуг города Москвы специальных требований к работе (оказанию услуг, доступу посетителей и (или) работников) организаций и индивидуальных предпринимателей.".

1.5. Пункты 40 и 41 указа считать пунктами 43 и 44 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







