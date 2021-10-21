Каникулы в Москве начнутся 28 октября

Как ни пыталась столица обойтись без жестких ограничительных мер, которые в принципе не нужны никому - ни властям, ни экономике города, ни самим москвичам - не получилось. Коронавирус внес свои поправки. Москва оказалась вынужденной воспользоваться правом, данным ей указом президента России, и объявить дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими.

Подписавший на этот счет указ мэр Сергей Собянин объяснил это в своем персональном блоге: "Ситуация в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом". Приостановка работы всех предприятий и организаций на территории города, за исключением тех, кто обеспечивает его жизнедеятельность, и вызвана прежде всего стремлением прервать цепочку заражений. Власти надеются, что за это время городу как минимум удастся замедлить скорость распространения инфекции.

Именно это столице сейчас и нужнее всего. Дело в том, что лишь за месяц заболеваемость коронавирусом выросла в четыре раза - до 42 тысяч в неделю. Еще несколько дней назад она держалась на уровне 6 тысяч в сутки, а вчера поднялась почти до 8 тысяч. В целом же этой осенью заболеваемость не только не снизилась, но стала даже на 80 процентов выше прошлогодней. Причем бессимптомных инфицированных меньше на 10 процентов. Тяжелее болеть стали не только пожилые, на долю которых приходится 86 процентов умерших от коронавирусной инфекции, но и дети и молодые люди. К аппаратам ИВЛ, например, в эти дни подключено более 600 пациентов.

К сожалению, как выяснилось, нынешний масштаб вакцинации, достигнутый в городе с декабря прошлого года, недостаточен для создания коллективного иммунитета в городе. Прививку от COVID-19 сделали 5,2 миллиона москвичей, что составляет примерно половину трудоспособного населения. Но, по мнению эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация обеспечивает только в течение первых пяти-шести месяцев. Таким образом, отмечает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, сейчас составляет менее 3,4 миллиона человек. Для защиты же от штамма дельта нужен коллективный иммунитет на уровне 80 процентов. Врачи, которые полтора года безвылазно работают в красных зонах, не устают говорить об этом и призывать москвичей к вакцинации. В ответ же нередко можно услышать: "Если ситуация такая серьезная, почему же власти не предпринимают серьезных ограничений?"

Ну что же, власти свое дело сделали. Вышел указ президента, следом за ним - и указ мэра. Итак, как Москва будет жить в период с 28 октября по 7 ноября? Работу приостанавливают все предприятия торговли, помимо продовольственных и торгующих товарами первой необходимости. Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания будут работать только навынос и на доставку готовых блюд. Исключением в этой сфере являются столовые и пункты общественного питания в гостиницах и хостелах, если в них нет доступа людей с улицы. Уходят на выходные и все салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, фитнес-клубы и бассейны.

Приостановят оказание услуг центры "Мои документы", за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. В частности, свидетельство о рождении ребенка можно будет получить прямо в роддоме - в столице эта услуга широко распространена. Разведут и супругов в МФЦ, если дата расторжения брака у них попала на дни с 28 октября по 7 ноября. Все остальные услуги будут оказываться просто позже на 11 нерабочих дней. Причем большинство из них можно получить в электронном виде на портале mos. ru, который будет работать в обычном режиме.

За месяц заболеваемость коронавирусом в городе выросла в четыре раза - до 42 тысяч случаев в неделю

В детских садах и школах на весь этот период - с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Это относится и ко всем организациям дополнительного образования - спортивным школам, кружкам и секциям, в том числе в торговых центрах и парках. Для дошколят, которых родителям будет не с кем оставить, в детских садах будут работать дежурные группы. Будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки и зоопарки, за исключением работающих на свежем воздухе.

В чем отличие нынешней волны пандемии коронавируса от самой первой, пришедшей в столицу полтора года тому назад? Прежде всего в том, что столица не останавливает оказание плановой медицинской помощи. Город не потерял времени даром, создав целую сеть резервных ковидных госпиталей и стационаров на 11 тысяч коек. Именно в них сейчас лечатся 80 процентов ковидных пациентов. В остальных же клиниках по графику делаются операции на сердце, проходят лечение москвичи с онкозаболеваниями и другими болезнями. "Но любой коечный фонд конечен", - напоминает Анастасия Ракова, заммэра по вопросам социального развития, руководитель оперштаба Москвы по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, объясняя, почему городу так важна нынешняя передышка.

Не такой жесткий домашний режим, как в первую волну, ожидает с 25 октября по 22 февраля и 2,5 миллиона москвичей в возрасте 60+ и горожан с хроническими заболеваниями. Сейчас у них есть выбор, где провести это время - в городской квартире или на даче, за городом. Но и дома, в столице, эти люди не будут заперты в четырех стенах. При необходимости они смогут пойти к врачу в поликлинику, за продуктами в соседний магазин, погулять с собакой и даже позаниматься физкультурой на свежем воздухе. Причем эти ограничения касаются только непривитых и непереболевших в течение шести месяцев. Вакцинированные живут обычной жизнью. Вот он, реальный стимул для того, чтобы встать и отправиться на защитный укол. Пока же, чтобы сохранить здоровье этих людей и не подвергать их опасности заражения в ходе дальних поездок, с 8 ноября будут заблокированы социальные карты, дающие им право на бесплатный проезд. Впрочем, есть еще время этим людям сократить свою изоляцию или даже совсем ее избежать. Дело в том, что если за две недели, оставшиеся до блокировки, они сделают защитную прививку, право на бесплатный проезд у них сохранится.

И еще одно отличие новой волны. Москва уже испытала минувшим летом использование QR-кодов для создания зон, свободных от коронавируса. И, например, театры и музеи столицы сейчас охотно согласились работать с QR-кодами, при заполняемости залов не более чем на 70 процентов, чем жить с закрытыми для зрителей дверями. Такой же режим рекомендован и при проведении всех зрелищных мероприятий с численностью свыше 500 участников и, конечно, с обязательным использованием защитных масок. Увереннее чисто финансово чувствует себя и бизнес, который с середины лета работал практически без ограничений.

Вслед за Москвой такие же ограничительные меры объявила и Московская область. И там также приостанавливается доступ в кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры. Предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с QR-кодами сокращается до 50 человек. Приостанавливается также бесплатный проезд на общественном транспорте для непривитых людей и непереболевших 60+, а для посещения музеев и театров вводятся QR-коды.

Столица не останавливает оказание плановой медицинской помощи

Обращаясь к москвичам, Собянин в своем блоге напоминает, что, как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания. "Это как температура при простуде, - пишет он. - Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами. Таким "жаропонижающим" в нынешней ситуации и будут нерабочие дни". И обращаясь к москвичам, глава города просит: "Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни".

В регионах

Курская область. В режиме нерабочих дней она начнет жить уже с 25 октября. На заседании оперативного штаба области было принято решение ограничить на это время работу торговли, общепита, отправить на самоизоляцию людей в возрасте 65 лет и старше, а также заблокировать использование льготных проездных. В торговых центрах на две недели закроют все, кроме аптек, зоомагазинов, продовольственных супермаркетов и пунктов торговли детскими товарами. Примечательно, что продолжат работать кафе, рестораны и сфера услуг, расположенные в отдельно стоящих зданиях. Однако все сотрудники там должны быть привиты, и принимать посетителей исключительно по QR-кодам.

Крым. "Дополнительные выходные в крае вводиться не будут", - заявил глава региона Сергей Аксенов. Прибывающие в Крым туристы с 25 октября смогут забронировать места и заселиться в отели и санатории, лишь предъявив QR-код о вакцинации от коронавируса. Часть новых жестких ограничений, введенных указом главы республики, напрямую касается отдыхающих на полуострове и по сути превращает гостиницы, а также объекты общепита и экскурсионного обслуживания в зоны, свободные от COVID-19.

Краснодарский край. Регион также отказался от введения дополнительных выходных. Нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Но как бы то ни было, текущая динамика заболеваемости COVID-19 вызывает у краевых властей серьезные опасения, а темпы вакцинации по-прежнему остаются на не слишком высоком уровне.

Татарстан. Дополнительных выходных не будет. Как пояснили в пресс-службе главы региона, были учтены обращения представителей малого и среднего бизнеса, которые просили не закрывать их объекты на выходные дни. На данный момент в республике действуют правила о предъявлении QR-кода для посещения торговых центров, развлекательных и спортивных учреждений и обязательная изоляция граждан старше 65 лет, не прошедших вакцинацию. Эти ограничения ввели 11 октября. С 30 октября по 7 ноября в Татарстане будут работать предприятия непрерывного цикла и организации, обеспечивающие жизнедеятельность, а также органы государственной и муниципальной власти, МФЦ и учебные заведения. Во всех учреждениях этих сфер будет организовано строгое соблюдение мер санитарной безопасности. Дальнейшие решения о введении нерабочих дней будут приниматься в зависимости от темпов вакцинации.

Подготовили Анна Скрипка, Илья Изотов, Татьяна Павловская, Тимур Алимов