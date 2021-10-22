Собянин объяснил, зачем нужны нерабочие дни в Москве

Нерабочие дни, по его словам, моментально разрывают цепочки заражений. "Это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений, нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, QR-коды такого эффекта не дадут.
Он объяснил, что QR-коды нужны для того, чтобы горожане понемногу привыкали к необходимости вакцинации против COVID-19. Этот процесс, говорит он, отнимает не недели, а месяцы.
Причем QR-коды, считает Собянин, надо распространять во всех сферах услуг. И на длительный период. Однако эти меры, отмечает глава города, необходимо устанавливать постепенно. Напомним, нерабочие дни в Москве объявлены с 28 октября по 7 ноября.
Собянин рассказал о падении доходов ресторанов летом из-за QR-кодов
QR-коды привели к падению доходов столичных ресторанов, поэтому антиковидные меры нужно вводить дозированно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что летом из-за QR-кодов ресторанный бизнес потерял от 20 до 80% доходов. С учетом летних веранд падение в среднем оценено в 36%. "В длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики", - объяснил в эфире телеканала "Россия-1" Собянин.
По мнению градоначальника, QR-коды для прохода в кафе, рестораны и другие общественные места сейчас не помогут снизить заболеваемость. Для начала, уточнил он, нужно увеличить уровень вакцинации населения.
Собянин рассказал об уровне заболевамости коронавирусом в Москве
Уже совсем скоро Москва может достичь пиковых значений по коронавирусу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, два осенних месяца - сентябрь и октябрь - столица прожила практически без ограничений. "Но мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает большую синергию, - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1". - Мы видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний".
Собянин подчеркнул, что уже в конце этой недели - начале следующей Москва выйдет на пиковые значения по коронавирусу - рекордные с начала пандемии.
Напомним, ранее Сергей Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.