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22.10.2021 14:52
Рубрика: Власть

Собянин объяснил, зачем нужны нерабочие дни в Москве

Текст: Сергей Жуков
Столичные власти решили объявить в городе нерабочие дни, поскольку это поможет снизить уровень заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Нерабочие дни, по его словам, моментально разрывают цепочки заражений. "Это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений, нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, QR-коды такого эффекта не дадут.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве

Он объяснил, что QR-коды нужны для того, чтобы горожане понемногу привыкали к необходимости вакцинации против COVID-19. Этот процесс, говорит он, отнимает не недели, а месяцы.

Причем QR-коды, считает Собянин, надо распространять во всех сферах услуг. И на длительный период. Однако эти меры, отмечает глава города, необходимо устанавливать постепенно. Напомним, нерабочие дни в Москве объявлены с 28 октября по 7 ноября.

Собянин рассказал об уровне заболевамости коронавирусом в Москве

Текст: Сергей Жуков

Уже совсем скоро Москва может достичь пиковых значений по коронавирусу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин: Осенняя волна достаточно сложная, с высокой динамикой

По его словам, два осенних месяца - сентябрь и октябрь - столица прожила практически без ограничений. "Но мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает большую синергию, - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1". - Мы видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний".

Собянин подчеркнул, что уже в конце этой недели - начале следующей Москва выйдет на пиковые значения по коронавирусу - рекордные с начала пандемии.

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Собянин рассказал о падении доходов ресторанов летом из-за QR-кодов

Текст: Сергей Жуков

QR-коды привели к падению доходов столичных ресторанов, поэтому антиковидные меры нужно вводить дозированно. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
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Он рассказал, что летом из-за QR-кодов ресторанный бизнес потерял от 20 до 80% доходов. С учетом летних веранд падение в среднем оценено в 36%. "В длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики", - объяснил в эфире телеканала "Россия-1" Собянин.

По мнению градоначальника, QR-коды для прохода в кафе, рестораны и другие общественные места сейчас не помогут снизить заболеваемость. Для начала, уточнил он, нужно увеличить уровень вакцинации населения.

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