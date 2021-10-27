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27.10.2021 11:40
Рубрика: Экономика

Власти Москвы прояснили судьбу алкомаркетов в нерабочие дни

Текст: Сергей Бабкин

Во время периода нерабочих дней в Москве часть алкомаркетов приостановит работу. Как заявили "РГ" в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы, закрыться должны будут торговые точки, которые подпадают под действие указа мэра столицы Сергея Собянина от 21 октября.

Фото: РИА Новости
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Упомянутый документ регламентирует работу сферы услуг. Согласно документу, будут закрыты магазины, где доля товаров первой необходимости, четко обозначенных нормативными актами, больше или равна 30 процентам ассортимента.

Алкомаркеты - не исключение. Если соотношение алкоголя и товаров первой необходимости там составляет 70/30, то такие магазины продолжат работу. Если алкоголь доминирует в ассортименте, то алкомаркет подпадает под действие указа и должен закрыться.

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