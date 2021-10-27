Власти Москвы прояснили судьбу алкомаркетов в нерабочие дни

Во время периода нерабочих дней в Москве часть алкомаркетов приостановит работу. Как заявили "РГ" в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы, закрыться должны будут торговые точки, которые подпадают под действие указа мэра столицы Сергея Собянина от 21 октября.

Упомянутый документ регламентирует работу сферы услуг. Согласно документу, будут закрыты магазины, где доля товаров первой необходимости, четко обозначенных нормативными актами, больше или равна 30 процентам ассортимента.

Алкомаркеты - не исключение. Если соотношение алкоголя и товаров первой необходимости там составляет 70/30, то такие магазины продолжат работу. Если алкоголь доминирует в ассортименте, то алкомаркет подпадает под действие указа и должен закрыться.