В "длинные" выходные с 28 октября по 7 ноября в детсадах будут работать дежурные группы

В детских садах и школах Москвы объявляются каникулы. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, объявившего в столице дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими.

"Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций", - говорится в тексте. И далее поясняется: для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп.

Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.