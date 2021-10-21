Коронавирус. О нерабочих днях и других решениях

Дорогие друзья,

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение об объявлении нерабочих дней.

Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом.

Поэтому во исполнение указа Президента мною приняты следующие решения.

Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 г.

В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

В частности,

1. Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.

Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.

2. Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.

Предоставление государственных услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме.

3. В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп.

Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.

4. Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

5. Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры.

6. Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.

Теперь - о том, как будем жить по окончании нерабочих дней.

1. В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 г. для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей.

2. Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

3. Кроме того, с 8 ноября 2021 г. вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

Друзья,

Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, т.к. позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания.

Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами. Таким "жаропонижающим" в нынешней ситуации и будут нерабочие дни.

Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни.

Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче - это хорошие идеи.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких.

Ваш мэр, Сергей Собянин