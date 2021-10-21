Наблюдатели из СНГ оценили ход подготовки к выборам в Узбекистане

Избирательная кампания в Узбекистане проходит достойно. Такое мнение выразил глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Миссия СНГ начала работу 29 сентября, мы наблюдаем за избирательным процессом, побывали во всех округах. Видим, что избирательная кампания проходит достойно", - отметил Лебедев, высоко оценив уровень подготовки избирательных участков и членов избирательных комиссий.

По мнению главы миссии наблюдателей, выборы в Узбекистане - большое событие для всего СНГ. "Нам в соседних странах не все равно, какая тут политическая ситуация. Все заинтересованы в том, чтобы был избран достойный представитель народа Узбекистана, который сможет повести страну дальше по пути развития и процветания", - заявил Лебедев.

По его словам, в миссию от СНГ входят 162 наблюдателя из семи стран содружества, в том числе известные парламентарии, руководители ЦИК некоторых стран СНГ.

Как обратил внимание Лебедев, в этот раз миссия будет следить за ходом голосования не только в самом Узбекистане, но в его загранучреждениях. "Это расширит возможности для наблюдения", - подчеркнул председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ. А для того, чтобы оценки были более объективными, поддерживаются контакты с представителями БДИПЧ, ШОС. "Эти встречи помогают услышать альтернативные оценки, учесть позиции других наблюдателей", - отметил Лебедев.

По данным главы ЦИК Узбекистана Зайниддина Низамходжаева, в этот раз были приглашены представители 21 международной организации и 47 стран. Всего аккредитовано 970 наблюдателей и свыше 1,6 тысячи журналистов.