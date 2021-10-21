Нефть начала дешеветь после двухдневного роста

Мировые цены на нефть снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Утром в ходе торгов стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,17% до 85,67 доллара за баррель.

Цена на нефть WTI с поставкой в декабре упала на 0,01% и составила 83,41 доллара за баррель.

По данным Счетной палаты, в ближайшее время одним из факторов давления на нефтяные цены будет низкоуглеродная повестка. Однако, по мнению аудиторов, ее влияние из-за растянутости энергоперехода во времени и введения углеродного налога в 2023 году, будет выходить за рамки прогнозного периода.