Новая правящая коалиция Чехии решила пересмотреть отношения с Россией

Как заявил член рабочей группы по подготовке программы нового либерального правительства Мартин Дворжак, Прага продолжит курс первого президента страны Вацлава Гавела и на международной арене будет делать акцент на развитии гражданского общества и прав человека.

Ожидается, что новый кабинет будет привержен членству республики в НАТО и Евросоюзе. Германия и Израиль отмечаются как страны, с которым будет развиваться тесное сотрудничество Чехии. Предусмотрен и рост расходов республики на оборону до 2% ВВП.

Напомним, что 8 и 9 октября в Чехии состоялись выборы в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики. По их итогам правительство республики намерено сформировать коалицию либеральных политических сил. Единственным кандидатом в премьер-министры Чехии является Петр Фиал, не скрывающий своего критического отношения к выстраиванию Прагой отношений с Россией и КНР.