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Неустановленный космический объект врезался в Юпитер

Фото: Ko Arimatsu / Kyoto University
Фото: Ko Arimatsu / Kyoto University

Группа японских астрономов зафиксировала яркую вспышку на Юпитере, которая, вероятно, стала следствием столкновения неизвестного космического объекта с этой планетой.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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Как сообщает Sky & Telescope, первым о необычном явлении объявил японский астроном-любитель, известный в Сети под ником yotsuyubi21. Он сфотографировал вспышку в Северной тропической зоне Юпитера, которая, как предполагается, может быть ударной вспышкой от удара неизвестного космического объекта о поверхность этой планеты.

Сообщается, что событие было зафиксировано 15 октября с помощью телескопа Celestron C6. Известие о нем было воспринято научным сообществом с большим интересом и вниманием, поскольку 13 сентября 2021 года произошло нечто подобное. Как уже рассказывала "РГ", тогда сразу нескольким астрономам из разных стран удалось сфотографировать яркую вспышку на Юпитере. Было высказано предположение, что по планете ударил крупный метеорит или астероид.

Удивительно то, что повторное событие было зафиксировано всего через месяц после предыдущего удара. Сейчас полученные снимки проходят процедуру независимой оценки. Если гипотеза о новом ударе по Юпитеру будет подтверждена, то это будет всего лишь 11-й зафиксированный удар кометы или астероида по газовому гиганту с 1994 года. В том году в Юпитер врезались осколки кометы Шумейкера-Леви 9.

Фото: iStock
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Событие 1994 года было спрогнозировано, поэтому за ним наблюдали все профессиональные обсерватории мира. В данном случае открытие было сделано практически случайно. Кстати, вслед за вышеуказанным астрономом-любителем снимки яркой вспышки на Юпитере опубликовала группа астрономов во главе с Ко Аримацу из Киотского университета (Япония).

Исследователи говорят, что самая последняя на данный момент вспышка произошла в верхних слоях гигантских газовых облаков Юпитера. Событие было подтверждено наблюдениями, проведенными при помощи инструментов PONCOTS в рамках проекта "Организованные автоматические телескопы для исследования случайных событий" (OASES).

Группа Аримацу подтвердила, что вспышка произошла в Северной тропической зоне Юпитера. Судя по видео, которое также удалось записать в автоматическом режиме, вспышка длилась около четырех секунд. Из описания следует, что она появилась внезапно, ярко горела в течение примерно двух секунд, а затем быстро исчезла.

По данным Europlanet Society, ежегодно на Юпитер попадает в среднем 6,5 объекта размером в поперечнике 10 метров и более, то есть достаточно больших, чтобы их могли зарегистрировать астрономы-любители.

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Фото: NASA/JPL-Caltech
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