Обязательной автостраховке расширят тарифный коридор

Коридор, в пределах которого страховщики могут назначать тариф на ОСАГО индивидуально каждому автовладельцу, планируется расширить. Также предлагается пересмотреть коэффициенты, на которые этот тариф умножается при расчете стоимости полиса автогражданки. Соответствующий проект указания Центробанка размещен на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия.

Если частота аварий для легкового транспорта находится в пределах 5 процентов, то для такси она составляет более 30 процентов Фото: Александр Корольков

Согласно этому проекту тарифный коридор для владельцев легковушек - физических лиц будет расширен на 10 процентов как вверх, так и вниз. Сегодня он установлен в границах от 2471 до 5436 рублей, а предлагается его сделать в границах от 2224 рублей до 5980 рублей.

Для общественного транспорта коридор изменится на 4,9 процента. Для маршрутных автобусов, например, он будет установлен от 3714 до 7762 рублей.

А тарифный коридор для такси предлагается расширить значительно. Его рамки раздвигаются аж на 30 процентов вверх и вниз. Если сегодня для этого вида транспорта тарифный коридор установлен в границах 2877-9619 рублей, то установлен он будет в пределах 2014 -12 505 рублей. И этому есть объяснение. Такси показывает крайне высокую убыточность страховки. Если частота аварий легкового транспорта находится в пределах 5 процентов, то такси - более 30 процентов.

Также проект предполагает изменение коэффициентов, которые увеличивают или снижают стоимость полиса ОСАГО. Снижаются территориальные коэффициенты для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Но увеличиваются для Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани.

Если частота аварий для легкового транспорта находится в пределах 5 процентов, то для такси она составляет более 30 процентов

Значительно вырастет стоимость полиса для водителей с богатым аварийным опытом. Пересматривается коэффициент бонус-малус (КБМ), который начисляется в зависимости от количества аварий. Если ранее для водителя, виновного в трех и более авариях в течение года, тариф умножался на 2,45, то после вступления в силу этого указания, он будет умножаться на 3,92.

Зато для аккуратных водителей предусмотрена значительная скидка. Впервые за все существование ОСАГО снижение тарифа составит более 50 процентов. Тем, кто за десять лет не стал виновником ни одного ДТП, тариф надо будет умножать на КБМ, равный 0,46.

Вырастет стоимость полиса для молодых водителей без стажа управления. Если сейчас для водителей от 16 до 21 года без стажа вождения тариф умножается на коэффициент возраст-стаж, равный 1,93, то будет умножаться на 2,27. В то же время коэффициент уменьшится для всех водителей в возрасте старше 40 лет и со стажем управления более 10 лет. Но больше всего он снизится для водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет. Он будет равен 0,83 против сегодняшнего 0,9.

В связи с расширением тарифного коридора появились предположения, что стоимость полисов резко вырастет. Однако, коридор расширяется не в первый раз. И, как показала практика, к увеличению стоимости ОСАГО не приводит. По данным Российского союза автостраховщиков, она практически не меняется третий год подряд. По итогам 9 месяцев этого года она составила 5551 рубль, что практически совпадает с размером средней премии по итогам того же периода прошлого года (5525 рублей). На нее не повлияла ни инфляция, ни резкое подорожание запчастей. Влияет на нее только конкуренция.