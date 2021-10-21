Песков не исключил корректировки планов Путина в День народного единства

Планы президента по мероприятиям в День народного единства 4 ноября могут быть скорректированы. Такой вероятности не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этот день запланировано, в частности, заседание Высшего Госсовета Союзного государства, в котором примут участие Владимир Путин и Александр Лукашенко. На вопрос ТАСС, пройдет ли заседание в Москве или Минске, Песков заявил, что "формат будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации".

Говоря о том, как президент встретит праздник, его пресс-секретарь заметил, что были определенные планы, но, возможно, они будут скорректированы из-за принятых решений по режиму нерабочих дней. При этом на вопрос о том, где будет находиться 4 ноября глава государства, в Москве или в другом российском регионе, он прямо не ответил, заметив, что "понимание есть".

Ранее Песков говорил, что в нерабочие дни Путин будет проводить мероприятия по видеосвязи, а не очно. Так, например, не будет традиционного приема в честь праздника, а также церемонии вручения наград.