Планеты-близнецы обнаружены у "соседней" c Солнцем звезды

Международная команда астрономов, анализируя массив данных TESS - Keck Survey, обнаружила две экзопланеты, которые оказались почти идентичными друг другу. Эти инопланетные миры вращаются вокруг яркой звезды, расположенной недалеко от нашего Солнца.

Исследование опубликовано на сайте препринтов arXiv, а коротко о нем сообщает Phys.org. Открытие совершено в рамках исследовательского проекта TKS. Первичные данные о кандидатах в экзопланеты были получены при помощи космического телескопа TESS, который астрономы называют охотником за экзопланетами. Он обследует ближайшие к нам звезды.

Сначала был очерчен круг потенциальных планет, существование которых затем было проверено с помощью телескопа Keck, расположенного в Мауна-Кеа на Гавайях, и телескопа Automated Planet Finder обсерватории Лик в Калифорнии.

Крупнейшее на сегодня объединение данных и усилий по их анализу позволило идентифицировать более 100 экзопланет и точно измерить их массы и орбиты. Одной из наиболее интересных находок стали инопланетные миры, которые относятся к классу субнептунов - планет, у которых радиус превышает радиус Земли, но плотность которых меньше земной. Считается, что такие планеты всегда очень близко расположены к своим родительским звездам.

Обнаруженные инопланетные миры получили наименования HD 63935 b и HD 63935 c. Они вращаются вокруг близлежащей яркой солнцеподобной звезды, известной как HD 63935. Вновь открытые планеты оказались примерно втрое больше Земли.

Как пишут исследователи, планета HD 63935 b имеет радиус примерно 2,99 радиуса Земли, а ее масса оценивается примерно в 10,8 земной массы. При этом ее плотность составляет 2,2 грамма на кубический сантиметр. Расчеты показали, что данный субнептун обращается вокруг HD 63935 каждые 9,06 дня, а его равновесная температура составляет 637 градусов по Цельсию.

Второй объект HD 63935 c имеет радиус около 2,9 радиуса Земли и массу около 11,1 массы Земли. То есть данный объект чуть более массивен, чем его близнец. Этот субнептун имеет плотность около 2,5 грамма на кубический сантиметр. Также посчитано, что HD 63935 c имеет орбитальный период 21,4 дня и равновесную температуру примерно 410 градусов.

"Возраст главной звезды HD 63935 составляет около 6,8 миллиарда лет, и она немного меньше Солнца, - говорится в исследовании. - Эта звезда имеет радиус около 0,96 радиуса Солнца и массу около 0,93 массы Солнца. Ее светимость находится на уровне 0,8 солнечной светимости, а эффективная температура оценивается в 5260 градусов Цельсия".

В своей работе авторы также пишут, что недавно обнаруженные экзопланеты являются отличными образцами для дальнейших атмосферных исследований. В ближайшее время планируется получить точные данные об их атмосферах, которые из-за близости родительской звезды подвергаются мощному воздействию излучения. В будущем эта система может стать тестовым образцом для изучения атмосфер и других подобных экзопланет.

К слову, космический аппарат TESS проводит одновременное исследование примерно 200 тысяч ярчайших звезд, расположенных недалеко от Солнца. Основной целью миссии является поиск транзитных экзопланет, то есть планет, которые, вращаясь вокруг своей звезды, периодически перекрывают от наблюдателя ее свет. Благодаря этому их и удается обнаружить. На данный момент при помощи TESS идентифицировано уже более 4500 кандидатов в экзопланеты, из них подтверждено существование 161 планеты.