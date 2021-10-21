"Прогресс МС-17" отделился от МКС в рамках операции по перестыковке

В ночь на четверг грузовой корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".

Отмечается, что через сутки кораблю предстоит вернуться к станции и причалить к модулю "Наука". Во время автономного полета длительностью 29 часов корабль совершит несколько маневров, удаляясь от станции на 185 километров. Автоматическая стыковка "Прогресса МС-17" к модулю "Наука" намечена на 07.31 мск 22 октября.

Перестыковка грузовика на "Науку" позволит подготовить МКС к приему нового модуля "Причал". Сейчас к "Науке" могут причаливать только пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы МС". Поэтому непосредственно перед запуском "Причала" "Прогресс МС-17" при отстыковке от "Науки" захватит с собой адаптер, мешающий причаливанию нового модуля.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск к МКС модуля "Причал" состоится 24 ноября.

Напомним, сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.