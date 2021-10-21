Путин допустил исключение "Талибана" из списка террористических организаций

На заседании международного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, долго ли "Талибан", который запрещен в РФ, будет оставаться в списке террористических организаций в нашей стране, раз российские власти сотрудничают с его представителями. Глава государства объяснил, что это зависит не от России.

Президент, отвечая на вопрос, согласился, что идет сотрудничество с представителями "Талибана", их действительно приглашают в Москву, а также контакты происходят в самом Афганистане. При этом он подчеркнул, что решение по признанию организации террористической было принято в ООН.

"Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", которые контролируют сейчас ситуацию в Афганистане, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе", - подчеркнул Путин. Он высказал предположение, что все идет к исключению этой организации из списка террористических. "Мы к этому подходим, - отметил Путин. - Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении".

Однако он напомнил, что решения на эту тему "должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций". Таким образом, это должно происходить на уровне ООН.