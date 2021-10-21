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21.10.2021 18:42
Рубрика: Власть

Путин: Санкции против ряда стран - не гуманизм, а болтовня о нем

Текст: Дмитрий Гончарук
Санкции в отношении ряда государств в условиях пандемии коронавирусной инфекции - это не гуманизм, а болтовня о нем, убежден президент России Владимир Путин.

"Россия неоднократно призывала и сейчас призывает отбросить неуместные амбиции, а работать вместе и сообща. Мы говорим о необходимости совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Но даже по гуманитарным соображениям, я имею в виду сейчас не Россию - бог с ними, с этими санкциями в отношении России. Но ведь санкции сохраняются в отношении тех государств, которые крайне нуждаются в международной помощи", - сказал Путин, выступая 21 октября на заседании клуба "Валдай".
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Глава государства напомнил о гуманистических началах западной политической мысли.

"На деле оказывается - ничего нет, болтовня одна. Вот что на поверхности оказывается", - добавил он.

По оценке президента, коронавирусная инфекция стала только поводом, причиной для социального раздражения.

"Пандемия коронавируса, которая должна сплотить людей в борьбе с такой масштабной угрозой, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором", - отметил российский лидер.

Одна из главных причин, по его мнению, в том, что решение проблем начали искать в привычных схемах, но они не работают. "Точнее, работают, но наоборот - как ни странно, на ухудшение положения", - отметил Путин.

Кроме того, пандемия COVID-19 стала напоминанием о том, как хрупко сообщество людей.

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"Самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека, стрессоустойчивость. Чтобы повысить шанс на выживаемость в условиях катаклизмов, нужно будет переосмыслить, как организована наша жизнь, как устроено жилище, как развиваются или должны развиваться города, какие приоритеты хозяйственного развития целых государств", - убежден Владимир Путин.

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