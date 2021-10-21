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21.10.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Работники АЗС смогут получать безналичные чаевые

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба "Яндекса". Фото: Пресс-служба "Яндекса".
Фото: Пресс-служба "Яндекса".

В сервисе "Яндекс.Заправки" появилась возможность поблагодарить заправщика безналично. Водители могут перевести чаевые сразу после оплаты топлива - в приложениях "Заправки", "Яндекс.Карты" и "Навигатор". Опция запускается постепенно и будет доступна на станциях по всей России.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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При переводе чаевых через сервис водителю не нужно искать наличные. Так, после оплаты топлива появляется предложение оставить чаевые. Чтобы это сделать, нужно выбрать заправщика из выпадающего списка или уточнить у него номер телефона и ввести его в приложении. А после - указать размер чаевых и подтвердить отправку. Сервис дает возможность перевести сумму от 10 до 150 рублей.

Чтобы заправщики могли смотреть, сколько получили чаевых, в меню приложения добавили раздел "Я - заправщик". Он появляется после того, как работник АЗС зарегистрируется в сервисе.

Сервисом "Яндекса" уже пользуется более 1 млн автомобилистов, они оплачивают там заправки на сумму более 5 млрд рублей в месяц.