Работники АЗС смогут получать безналичные чаевые

В сервисе "Яндекс.Заправки" появилась возможность поблагодарить заправщика безналично. Водители могут перевести чаевые сразу после оплаты топлива - в приложениях "Заправки", "Яндекс.Карты" и "Навигатор". Опция запускается постепенно и будет доступна на станциях по всей России.

При переводе чаевых через сервис водителю не нужно искать наличные. Так, после оплаты топлива появляется предложение оставить чаевые. Чтобы это сделать, нужно выбрать заправщика из выпадающего списка или уточнить у него номер телефона и ввести его в приложении. А после - указать размер чаевых и подтвердить отправку. Сервис дает возможность перевести сумму от 10 до 150 рублей.

Чтобы заправщики могли смотреть, сколько получили чаевых, в меню приложения добавили раздел "Я - заправщик". Он появляется после того, как работник АЗС зарегистрируется в сервисе.

Сервисом "Яндекса" уже пользуется более 1 млн автомобилистов, они оплачивают там заправки на сумму более 5 млрд рублей в месяц.