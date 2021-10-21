Более 350 детей-пешеходов пострадали в Москве в результате ДТП с начала года

За 9 месяцев этого года в Москве произошло 338 наездов на детей. В них пострадали пострадали 352 ребенка. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

По собственной неосторожности пострадали 127 детей. Чаще всего они переходили дорогу в неустановленном для этого месте, либо вне пешеходного перехода, а также перебегали на красный свет или неожиданно выходили на дорогу из-за припаркованной машины. Чаще всего в таких ДТП страдали дети от 10 до 15 лет.

Из-за нарушений, допущенных водителями, пострадали 225 детей-пешеходов. Основными причинами таких наездов стали нарушения правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, непредоставление преимущества в движении пешеходу, нарушения правил движения по дворовой территории и жилой зоне. Также водители, как и дети-пешеходы, грешили несоблюдением требований сигналов светофоров.

Более половины наездов произошло в период с 15.00 до 21.00. Но при этом лишь 80 детей имели световозвращающие элементы в одежде. Это 23 процента от всех детей, пострадавших в таких ДТП. В 125 случаях дети были одеты в одежду светлых тонов.