Брянский пенсионер открыл огонь по участковому

В Брянской области введен план "Перехват" для задержания мужчины, стрелявшего в участкового. Полиция предупреждает, что он может быть вооружен, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 20 октября ранее судимый 68-летний мужчина, проживающий в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска, выстрелил несколько раз в участкового полиции. ЧП произошло на улице Кирова.

Сообщается также, что старший участковый уполномоченный полиции ОП-3 УМВД России по городу Брянску находился в плановом отпуске. Полицейский получил серьезные ранения и был госпитализирован. На странице в соцсети жители поселка Белые Берега сообщают, что ранен белобережский участковый майор полиции Артем Ермаков.

Подозреваемого в расстреле участкового разыскивают сотрудники полиции, взаимодействуя с Росгвардией и другими силовыми структурами. Объявлен план "Перехват". В поселок прибыли городские силы правопорядка. Сообщается, что злоумышленник может передвигаться на принадлежащих ему машинах - зеленом Volkswagen Transporter (госномер Е986СТ32) или серебристой "Ниве" c номером Н178АЕ32.

Полиция предупреждает об осторожности, поскольку мужчина может быть вооружен, и просит сообщить информацию о его местонахождении по телефонам (4832) 63-14-49, 66-70-90 или 02 (с мобильного - 102).