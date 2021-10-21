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21.10.2021 14:48
Рубрика: Власть

Курские власти объявили выходные с 25 октября по 7 ноября

Текст: Антон Валагин (Курск)

Две недели с 25 октября по 7 ноября в Курской области объявлены нерабочими Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в четверг. Отдельно оговорено, что строительство - и жилья, и дорог - продолжится с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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На том же заседании объявлено о возобновлении работы волонтерских штабов - добровольцы будут доставлять продукты питания пожилым и беспомощным жителям. Ранее в регионе ввели QR-коды для посещения ТРЦ. При этом торговля детскими товарами и продуктами продолжается без ограничений.

По состоянию на четверг в регионе зарегистрировано 62947 заболевших COVID-19, суточный прирост составил 297 человек. В больницах лечатся от коронавируса 2011 человека, 151 подключен к аппаратам ИВЛ.

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