В школах Москвы "длинные" каникулы начнутся 28 октября

В Москве в связи с эпидемиологической ситуацией вводятся длинные каникулы в образовательных учреждениях. Об этом говорится в специальном указе, который сегодня подписал мэр Сергей Собянин.

Каникулы, призванные сбить распространение коронавируса, вводятся не только в школах, но и в детсадах. Также приостанавливается работа кружков, секций и спортивных школ. При этом для тех, кому не с кем будет оставить ребенка дома, в детсадах организуют дежурные группы.

В то же время высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия только в дистанционном формате.