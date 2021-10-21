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21.10.2021 15:41
Рубрика: Власть

Власти Москвы будут обсуждать с бизнесом введение дополнительных мер поддержки

Текст: Александр Мелешенко
Столичные власти будут следить за экономической ситуацией в городе на фоне введения новых ограничений и в диалоге с бизнесом могут принять решение о введении дополнительных мер поддержки. Об этом заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Он напомнил, что свое действие сейчас сохраняют несколько пакетов мер поддержки, которые были утверждены еще в прошлом году. Многие формы поддержки продлеваются. "Рассматривается вопрос о предоставлении поддержки в части компенсации коммунальной платы за третий квартал, - отметил Пуртов в эфире телеканала "Россия 24". - Все меры поддержки рассматриваются на заседании стратегического совета, мы в оперативном режиме мониторим ситуацию и смотрим, как складываются обороты во всех отраслях. Совместно с бизнесом в диалоге будем принимать решение о введении каких-либо дополнительных мер".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Напомним, в Москве с 28 октября по 7 ноября будут установлены нерабочие дни и приостановлена работа большинства предприятий и организаций. В частности, будут закрыты рестораны и магазины, за исключением продуктовых. Такие шаги продиктованы ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

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