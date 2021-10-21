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21.10.2021 13:37
Рубрика: Власть

Власти Подмосковья объявили о введении ряда ограничений с 28 октября

Текст: Ирина Огилько
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому вводится ряд ограничений с 28 октября. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале губернатора.

Так, с 28 октября объявляются каникулы для школьников Подмосковья. Это касается, как государственных, так и частных учебных заведений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки". Каникулы продлятся до 7 ноября 2021 года. В дошкольных учреждениях будут открыты дежурные группы.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Посещение театров и музеев на территории Московской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет возможно при соблюдении ряда условий. Загрузка не должны превышать 50% от общей вместимости; наличие у всех зрителей QR-кодов.

Для посетителей также необходимы использование защитной маски или респиратора и соблюдение иных требований Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Также работодатели должны перевести на дистанционную работу с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных и переболевших. Кроме этого, на удаленный режим надо перевести 30% работников от общей численности без учета вакцинированных и переболевших работников.

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