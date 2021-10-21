Постановление губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции постановлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от 26.06.2021 № 210-ПГ, от 28.06.2021 № 213-ПГ, от 16.07.2021 № 237-ПГ, от 26.08.2021 № 297-ПГ, от 07.09.2021 № 311-ПГ, от 12.10.2021 № 377-ПГ) (далее - постановление № 178-ПГ) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 1 признать утратившим силу;

2) в пункте 11:

в абзаце четвертом подпункта 1 слова "100 человек" заменить словами "50 человек";

в абзаце четвертом подпункта 2 слова "1 000 человек" заменить словами "500 человек";

3) абзац второй подпункта 1 пункта 14 признать утратившим силу;

4) подпункт 4 пункта 110 признать утратившим силу;

5) в пункте 111 слова "19 июля" заменить словами "8 ноября";

6) дополнить пунктами 113-126 следующего содержания:

"113. В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." установить в Московской области с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) нерабочие дни, в течение которых приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением:

обслуживания навынос без помещения гражданами помещений указанных предприятий, доставки заказов;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками;

2) объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, составляет не менее 30 %;

объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей;

4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

6) массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

7) медицинских организаций для оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме;

8) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, в дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

9) культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

10) кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

11) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

12) зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

При этом организации, индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

114. Установить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) каникулы для обучающихся государственных образовательных организаций Московской области и частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки.

В государственных образовательных организациях Московской области, реализующих программы дошкольного образования, обеспечить работу дежурных групп.

Рекомендовать руководителям федеральных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки, установить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) каникулы для обучающихся с обеспечением работы дежурных групп в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

115. Установить, что с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Московской области и государственных учреждений Московской области, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области, за исключением предоставления государственных услуг по:

1) государственной регистрации рождения при организации ее предоставления в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, оказывающих медицинские услуги по родовспоможению и в послеродовой период;

2) государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно);

3) государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации назначена в период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) исключительно в неторжественной обстановке в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц, с соблюдением ограничений, установленных правовым актом Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области;

4) государственной регистрации смерти.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в указанный период действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 11 календарных дней.

116. Установить, что с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) при условии соблюдения требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, при использовании специального QR-кода и иных требований, установленных пунктом 14 настоящего постановления, и при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) допускается проведение:

1) официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Московской области или с участием исполнительных органов государственной власти Московской области;

2) мероприятий, проведение которых согласовано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

117. Установить, что с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) посещение театров и музеев допускается при условии одновременного присутствия посетителей не более 50 процентов от общей вместимости, а также при условии соблюдения требований, установленных пунктом 14 настоящего постановления, и при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

118. Установленные пунктами 113-117 настоящего постановления ограничения не распространяются на федеральные учреждения культуры и здравоохранения. При этом федеральным органам государственной власти, осуществляющим функции и полномочия их учредителей, рекомендуется принять решения, аналогичные решениям, указанным в пунктах 113-117 настоящего постановления.

119. Установить, что с 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области:

1) Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством социального развития Московской области, Министерством здравоохранения Московской области обеспечивают приостановление:

1) оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской области гражданам в возрасте старше 60 лет и гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении постановлению Губернатора Московской области № 108-ПГ, для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

2) возможности использования социальных карт жителя Московской области гражданами в возрасте старше 60 лет и гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении постановлению Губернатора Московской области № 108-ПГ, для проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце Московской железной дороги (МЦК).

Действие настоящего пункта не распространяется на граждан, имеющих специальный QR-код.

120. Приостановление оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской области, возможности использования социальных карт жителя Московской области, установленное в соответствии с пунктом 119 настоящего постановления, возобновляется при получении гражданами специального QR-кода, а также при наличии в отношении граждан в Федеральном регистре вакцинированных от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сведений о получении гражданином первого компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.

Порядок приостановления и возобновления оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской области, возможности использования социальных карт жителя Московской области устанавливается Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

121. Установить, что с 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области посещение гражданами театров и музеев допускается при условии одновременного присутствия посетителей не более 70 процентов от общей вместимости, а также при условии соблюдения требований, установленных пунктом 14 настоящего постановления, и при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

122. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года (включительно) перевести на дистанционную работу:

1) 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) от общей численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) без учета работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих специальный QR-код, и работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

2) всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении постановлению Губернатора Московской области № 108-ПГ.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также на работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющим специальный QR-код.

123. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года (включительно) принимать решения:

1) об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы в соответствии с пунктом 122 настоящего постановления;

2) об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.

124. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, представлять еженедельно (по понедельникам, начиная с 29 октября 2021 года) в электронном виде посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - РПГУ) по адресу https://uslugi.mosreg.ru/ сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 123 настоящего постановления (без персональных данных), а также иной информации по перечню, утверждаемому Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) повторное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения.

Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону 122.

125. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года (включительно) принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах.

126. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, определить численность работников, обеспечивающих функционирование таких организаций, индивидуальных предпринимателей в период нерабочих дней с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно).";

7) в абзаце первом пункта 22 слова "Регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - РПГУ) по адресу https://uslugi.mosreg.ru/" заменить аббревиатурой "РПГУ".

2. Внести в приложение к постановлению № 178-ПГ следующее изменение: строку 9 изложить в следующей редакции:

3. Внести в приложение к постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" изменения, утвердив его в новой редакции (прилагается).

4. Центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, осуществляющим контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области, обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего постановления, постановления Главного государственного санитарного врача и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Московской области информацию об исполнении настоящего постановления и постановления Главного государственного санитарного врача.

5. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев





Утверждено постановлением Губернатора Московской области от 21.10.2021 № 387-ПГ





"Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ

(в редакции постановления Губернатора Московской области от 21.10.2021 № 387-ПГ)

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







