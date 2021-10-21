На Дальнем Востоке ввели новые антиковидные правила

В дальневосточных регионах готовятся к встрече очередной волны коронавируса. Увеличивают количество коек, медиков и лекарств. В некоторых регионах вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест, объявляют обязательную вакцинацию.

Несколько регионов России, в том числе и дальневосточных, уже начали внедрять систему QR-кодов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

И отгул в придачу

И. о. руководителя амурского управления Роспотребнадзора Михаил Шептунов 14 октября подписал постановление об обязательной иммунизации жителей региона. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны проследить за тем, чтобы их работники до 15 ноября привились первым компонентом вакцины, а до 15 декабря - вторым. Либо до 15 ноября однокомпонентным препаратом. А областному минздраву поручено провести иммунизацию не менее 80 процентов населения.

- 96 процентов всех заболевших ковидом - это люди, не прошедшие вакцинацию, - сказал Михаил Шептунов.

От вакцинации зависит и финансовое здоровье организаций. Поэтому руководители предприятий в основном выступают за прививки. В аэропорту Благовещенска из 400 сотрудников привито уже 72 процента. Остальные ожидают своей очереди и будут вакцинированы в плановом порядке в ближайшее время.

- Персонал аэропорта - это серьезная группа риска, каждый специалист контактирует с большим количеством прилетающих и улетающих пассажиров, - пояснил гендиректор аэропорта Валерий Шлегель.

На прошлой неделе в Еврейской автономии ввели обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли, общепита, транспорта, сферы развлечений, ЖКХ и энергетики. В скором времени этот список планируется расширить.

Людей стимулируют прививаться. В Приморском крае власти рекомендуют работодателям сделать для сотрудников "день укола" оплачиваемым выходным. А главный санитарный врач региона Татьяна Детковская выпустила постановление о проведении вакцинации по эпидемиологическим показаниям для отдельных категорий граждан.

Постойте за дверью!

С 20 октября коды потребуются для посещения театров и кинотеатров, музеев и домов культуры Якутии. С 25 октября - для визитов во все спорт­объекты, включая бассейны. С 1 ноября - для заведений общепита.

В Бурятии также с 20 октября поэтапно начали вводить систему QR-кодов. С 15 ноября она заработает в Приморском крае.

Но раньше всех - с 18 октября начали внедрять этот механизм в Благовещенске. Система уже заработала для общепита, а с 1 ноября ее планируется ввести для музеев, библиотек, всех организаций культурно-зрелищных мероприятий и спорта. Код можно предъявлять на электронном или бумажном носителях. Так посетитель подтверждает прохождение вакцинации, перенесение заболевания коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад или наличие отрицательного ПЦР-теста (он действителен в течение 72 часов).

В аэропорту Благовещенска из 400 сотрудников привито уже 72 процента. Остальные ожидают своей очереди и будут вакцинированы в плановом порядке в ближайшее время

Корреспондент "РГ" приготовил свой сертификат о вакцинации и 18 октября пошел на обед в ближайшую благовещенскую пиццерию. Но QR-код его там показать не попросили. На прямой вопрос сотрудник заведения ответил: "Да, проверяем". Но все равно не стал сканировать заветный квадратик. Напрасно: за несоблюдение новых правил положены солидные штрафы.

Согласно КоАП РФ, для посетителей их размер составит от одной до 30 тысяч рублей, для ИП - от 30 до 50 тысяч и для организаций - от 100 до 300 тысяч. Или же предприятие могут закрыть на срок до 90 суток.

- Руководители организаций обязаны внедрить систему проверки посетителей на наличие QR-кодов, - считает министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

Укол для иностранца

Вакцинируют в округе и иностранных граждан.

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения Приамурья, для работников Амурского ГПЗ закупили 15,2 тысячи доз "Спутника Лайт". Две тысячи доз для иностранцев привезли на космодром Восточный. От рестораторов Благовещенска поступили заказы на 21 дозу вакцины.

- По заявкам работодателей министерство здравоохранения Амурской области готово организовать работу по закупке вакцины против коронавирусной инфекции в полном объеме, - объяснила первый замминистра Елена Девяткина.

А вот как быть иностранцам, которые прибыли в Россию, уже будучи привитыми зарубежными вакцинами, пока не очень понятно. По крайней мере, в той же Амурской области. Недавно в Благовещенск из КНР приехали первые преподаватели Института Конфуция, привитые китайской вакциной. Она пока официально в России не признается. Директор института Николай Кухаренко рассказал, что есть алгоритм, который разработал оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

- В документе рекомендуется не заставлять иностранцев прививаться еще раз нашей вакциной. Если вакцинирован китайской, то просто сдаешь ПЦР за три дня, и в течение трех дней после пересечения границы. Если все нормально со вторым тестом, то приезжий может учиться, работать на территории России, - сообщил Николай Кухаренко.

Но иностранцам, привитым зарубежными вакцинами, сертификат о вакцинации не получить, поэтому для посещения общественных мест придется каждый раз сдавать ПЦР-тесты. Что, конечно, обойдется дорого.

По некоторым данным, россиянам, чтобы попасть на работу в Китай, где также пока официально не признают российские вакцины, приходится искать очень дальние обходные пути. Например, съездить в Белоруссию, где можно привиться китайским препаратом.