В Приамурье главу дорожного предприятия заподозрили в мошенничестве

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фирмы, занимающейся ремонтом дорог. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в прошлом году администрация села Белогорье заключила с подозреваемым контракт на восстановление поврежденных участков улицы Луговая.

"Заведомо зная, что выполнил не все условия контракта, в частности уложил более тонкий слой асфальтобетонной смеси, он подписал и предъявил акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости, на основании которых получил расчет по муниципальному контракту в полном объеме", - говорится в сообщении.

Таким образом мужчине удалось похитить 12 миллионов рублей. Раскрыть преступление удалось сотрудникам областного УФСБ. Правоохранители уже провели специальные экспертизы и исследования, допросили подозреваемого. Ему грозит до десяти лет колонии.