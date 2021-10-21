Где в Омске появятся новые жилые кварталы комплексной застройки

Власти Омской области и областного центра заключили с крупным российским девелопером соглашение о строительстве в регионе 300 тысяч квадратных метров жилья в течение следующих тринадцати лет.

Речь идет о микрорайоне на левом берегу Иртыша. Новый жилой массив раскинется на площади в тридцать гектаров в прибрежной зоне напротив Зеленого острова. Проезд на автобусе до центра города через мост имени 60-летия Победы займет пятнадцать-двадцать минут.

По соглашению застройщик обязан обеспечить сбалансированную среду обитания, объединив жилую, рекреационную, деловую, коммерческую и социальную функции. Застройка будет комплексной, включающей всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру, в том числе школу и детские сады. Проект будет реализован по стандартам развития территории, разработанных минстроем России и "ДОМ.РФ".

Специалисты полагают, что новый микрорайон может стать образцом для других строительных компаний. Предполагается, что первые дома введут в эксплуатацию уже через три года.

Общий объем инвестиций оценивается в семнадцать миллиардов рублей. Налоговые отчисления на этапе строительства в федеральный бюджет составят полтора миллиарда, в региональный - 1,1 миллиарда рублей.

К 2036 году на Левобережье другая компания возведет еще один микрорайон площадью около миллиона квадратных метров. Проект также предполагает комплексную застройку - с дорогами, тротуарами, парковками, освещением, озеленением. Жилой комплекс на 31 тысячу человек займет около 200 гектаров в районе улиц Волгоградской и Верхнеднепровской.

Под микрорайоны обоим застройщикам предоставлено 52 земельных участка, причем без проведения торгов. Часть построенного жилья (62 тысячи квадратных метров на общую сумму более миллиарда рублей) инвесторы, в соответствии с законом, принятом депутатами регионального парламента, предоставят городским очередникам. Это переселенцы из аварийных домов, дети-сироты, обманутые дольщики, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, пояснил и. о. директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.

Кстати

Сейчас в Омске реализуется двадцать инвестиционных проектов в сфере строительства на общую сумму более двенадцати миллиардов рублей. В частности, речь идет о возведении нескольких отелей, микрорайонов и отдельных многоэтажных домов.