Где в Омске появятся новые жилые кварталы комплексной застройки

Новости

Южная Корея успешно произвела запуск собственной ракеты-носителя 11:25
Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года 10:42
В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки 10:27
Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин 10:12
На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2 10:02
Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября 09:56
В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации 09:31
СК завершил расследование дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве 09:30
Власти Бурятии не будут объявлять дополнительные нерабочие дни 09:29
Путин проведет большую пресс-конференцию 09:17
В Москве женщина умерла после намеренного заражения коронавирусом 09:17
В Алтайском крае введут QR-коды для посещений торговых центров 08:27
В Крыму в отели и санатории начнут заселять только с QR-кодами 08:18
Россиян предупредили о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ 07:49
В Индии более 1 млрд человек привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 07:47
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2 07:23
Минобороны построит в Истре больничный комплекс с поликлиникой 07:05
Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 06:44
На Чукотке началась четвертая волна COVID-19 06:41
В Китае в результате взрыва один человек погиб, 33 получили ранения 06:07
В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников 05:41
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу 05:35
Ученые: В атмосфере Арктики повысилась концентрация углерода и метана 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 10:05

Где в Омске появятся новые жилые кварталы комплексной застройки

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 241(8592)
Власти Омской области и областного центра заключили с крупным российским девелопером соглашение о строительстве в регионе 300 тысяч квадратных метров жилья в течение следующих тринадцати лет.

Речь идет о микрорайоне на левом берегу Иртыша. Новый жилой массив раскинется на площади в тридцать гектаров в прибрежной зоне напротив Зеленого острова. Проезд на автобусе до центра города через мост имени 60-летия Победы займет пятнадцать-двадцать минут.

Фото: Сергей Михеев
Как снизить налоги на жилье, выросшие вслед за ценами на недвижимость

По соглашению застройщик обязан обеспечить сбалансированную среду обитания, объединив жилую, рекреационную, деловую, коммерческую и социальную функции. Застройка будет комплексной, включающей всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру, в том числе школу и детские сады. Проект будет реализован по стандартам развития территории, разработанных минстроем России и "ДОМ.РФ".

Специалисты полагают, что новый микрорайон может стать образцом для других строительных компаний. Предполагается, что первые дома введут в эксплуатацию уже через три года.

Общий объем инвестиций оценивается в семнадцать миллиардов рублей. Налоговые отчисления на этапе строительства в федеральный бюджет составят полтора миллиарда, в региональный - 1,1 миллиарда рублей.

К 2036 году на Левобережье другая компания возведет еще один микрорайон площадью около миллиона квадратных метров. Проект также предполагает комплексную застройку - с дорогами, тротуарами, парковками, освещением, озеленением. Жилой комплекс на 31 тысячу человек займет около 200 гектаров в районе улиц Волгоградской и Верхнеднепровской.

Под микрорайоны обоим застройщикам предоставлено 52 земельных участка, причем без проведения торгов. Часть построенного жилья (62 тысячи квадратных метров на общую сумму более миллиарда рублей) инвесторы, в соответствии с законом, принятом депутатами регионального парламента, предоставят городским очередникам. Это переселенцы из аварийных домов, дети-сироты, обманутые дольщики, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, пояснил и. о. директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.

Кстати

Сейчас в Омске реализуется двадцать инвестиционных проектов в сфере строительства на общую сумму более двенадцати миллиардов рублей. В частности, речь идет о возведении нескольких отелей, микрорайонов и отдельных многоэтажных домов.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
Новая правящая коалиция Чехии решила пересмотреть отношения с Россией
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов