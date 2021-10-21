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21.10.2021 10:04
Рубрика: Власть

Омичам популярно рассказали об особенностях нового генплана города

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 241(8592)
Разработчики генплана Омска издали книгу, в которой в популярной форме изложили суть главного градостроительного документа. Уникальное издание удостоено золотого диплома международного конкурса архитектуры и дизайна "Евразийская премия - 2021". На днях книгу презентовали омским предпринимателям.
Теперь у предпринимателей нет опасений, что их объекты окажутся "внеплановыми" и пойдут под снос. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Теперь у предпринимателей нет опасений, что их объекты окажутся "внеплановыми" и пойдут под снос. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Теперь у предпринимателей нет опасений, что их объекты окажутся "внеплановыми" и пойдут под снос. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

- Новый генеральный план развития Омска до 2040 года был утвержден в 2020-м. Однако опросы показали, что огромный по объему, насыщенный специфическими терминами официальный документ мало кто читал. Разобраться в нем неспециалисту непросто, - отметила в беседе с корреспондентом "РГ" председатель Лиги профессионалов недвижимости Светлана Гоненко. - Бизнес готов к созиданию, но он должен хорошо ориентироваться в городском пространстве, понимать, где проектировщики и власти включили ему зеленый свет, а где горит красный.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Разработчики главного градостроительного документа решили наряду со стандартным генпланом, выполненным с учетом всех технических требований и нормативов, подготовить вариант, ориентированный на предпринимателей и понятный рядовым гражданам.

- В результате свет увидел глянцевый 280-страничный иллюстрированный альбом "Омск. Генеральный план", который отразил основные направления развития города в обозримой перспективе, - пояснила главный идеолог проекта Анна Береговских. - Текст разбит на главы, снабжен пояснениями. Это поможет предпринимателям оценить перспективу развития того или иного микрорайона, понять, как выстраивать бизнес.

Новый генплан впервые представлен в цифровом пространстве. По словам специалистов, он гораздо более приветлив к инвесторам, чем его предшественник. В частности, предполагает развитие инфраструктуры, за которой стоят бюджетные обязательства.

Прежний документ был финансовыми вливаниями отнюдь не подкреплен и при этом довольно авторитарен. Если в планах значилось возведение бани, то поставить на этом месте прачечную было уже невозможно. Собственники домов и участков не могли провести газ, так как оказались в окружении "красных линий" строительства метро. Рядом с домом категорически нельзя было организовать швейный цех. В мертвую зону для развития попал и частный сектор, определенный под многоэтажное строительство. При этом денег на переселение не выделили. Неудивительно, что старый генплан оказался невыполненным на 95 процентов.

Новый градостроительный документ многие погрешности учел. Расширил границы для бизнеса, составив перечень возможностей на том или ином участке. Понятно, как будут развиваться транспорт, дорожная сеть, новостройки. Летом омский горсовет принял правила землепользования и застройки, которые полностью соответствуют генплану. И теперь на спецсайте достаточно в нужном разделе нажать на ссылку, и сразу высветится перечень основных видов разрешенного строительства.

Впрочем, предприниматели увидели в новом проекте и минусы.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- Здесь никак не отражена проблема недостроенного метрополитена. Серыми пятнами остаются обширные зоны бывших пороховых складов в Амурском поселке. Под большим вопросом и территории освоения аэропорта Омск-Центральный. А это существенно влияет на другие проекты, ведь по правилам на расстоянии пяти-семи километров от взлетной полосы строить вообще ничего нельзя, а уже тем более высотки, - подчеркивает руководитель Союза проектировщиков Сибири Юзеф Мосенкис.

Генеральный план - не догма, а гибкий документ, парируют разработчики. Поэтому объекты, подкрепленные финансированием, в него можно будет вносить. Пока же в нем отражены реальные проекты.

- В частности, предложено восстановить около шестидесяти километров трамвайной сети и примерно столько же построить, - поясняет директор института территориального планирования "Град" Илья Бальцер. - Есть оригинальные решения транспортной проблемы за счет строительства небольших параллельных улиц. В связи с созданием особой экономической зоны "Авангард" важно вывести из Омска крупный грузовой транспорт. Здесь правильным будет строительство Северного обхода либо коммунального моста, соединяющего Левобережье с городком Нефтяников.

Между тем

Относительно бывших промышленных зон архитекторы высказываются в пользу не точечной, а комплексной застройки. Такая методика может заинтересовать крупных инвесторов, в том числе и в освоении частного сектора. Пока же его территория имеет статус малоэтажной жилой застройки.

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