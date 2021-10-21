ОНФ посчитает изношенность теплотрасс в котах

Рейтинг городов по степени изношенности теплотрасс традиционно составит осенью Общероссийский народный фронт. Состояние инфраструктуры будет, как и в прошлые годы, оцениваться в количестве котов, которые могут согреться на оголенных трубах. По итогам мониторинга "С теплом - труба" ОНФ составит списки нуждающихся в ремонте тепловых сетей и котельных и передаст их местным властям.

В прошлом году, по данным ОНФ, оголенные трубы позволяли согреться 180 тысячам котов. В 2020 году общественники выявили более 100 км поврежденных теплотрасс в 65 регионах. На многих из них весной нынешнего года нарушения были устранены. К примеру, в Рудногорске Иркутской области, который год назад занял второе место по стране, на трубах там могли бы уместиться 13 333 кота. Первое место в прошлом году занял Переславль-Залесский Ярославской области (16,7 тысячи котов, или 5 тысяч метров теплотрасс), третье место было у Барнаула (10 тысяч котов, или 3 тысячи метров).

Расчет велся, исходя из того, что среднестатистическому коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой.

"Призываем неравнодушных граждан сообщать о плохой теплоизоляции на надземных теплосетях. Вместе мы сможем решить проблему, когда до 50% тепла не доходит до потребителя из-за нарушения или отсутствия теплоизоляции и утечек теплоносителя. Также мы ждем информацию о плохо работающих котельных и недостатках в отоплении социальных учреждений", - сказала федеральный эксперт ОНФ Валерия Кошечкина.

Сообщать о поврежденных теплотрассах можно в региональные отделения ОНФ.