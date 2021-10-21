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21.10.2021 16:06
Рубрика: Общество

Комздрав Петербурга разъяснил, как оформить медотвод от вакцинации

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Прививки от коронавируса имеют минимальное количество противопоказаний. Тем не менее, есть определенные ситуации, когда гражданин не должен делать прививку. Эти ситуации редкие, и в таких случаях выдается официальный медицинский отвод. Комитет по здравоохранению Петербурга разъяснил, кто и при каких обстоятельствах может оформить этот документ.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Как следует из обнародованной памятки, противопоказания к прививке могут быть постоянными или временными. Например, вакцинироваться нельзя, если человек простудился. В таком случае выдается временный медотвод, он действует, как правило, две недели.

Также бывают постоянные противопоказания, к ним, в частности, относят тяжелые аллергические реакции, когда, например, происходит отек Квинке и гражданину требуется экстренная медицинская помощь. Отметим, что это очень редкие случаи и сами пациенты и их лечащие врачи, как правило, знают о такой реакции на компоненты вакцины.

В таком случае оформляется медотвод сроком на месяц. А затем он продлевается.

К постоянным противопоказаниям для всех видов зарегистрированных в России вакцин, также относят период грудного вскармливания. Для всех вакцин, кроме "Спутника V", постоянным противопоказанием является беременность.

Но сама по себе справка о беременности или о чувствительности к компонентам препарата не может являться медотводом. В разъяснениях петербургского комздрава указано, что медотвод выдает врачебная комиссия того учреждения, где наблюдается пациент в связи с его болезнью. Комиссию возглавляет руководитель учреждения или его заместитель, при оформлении справки, оформляется протокол, который заносится в медицинскую карту пациента.

Фото: iStock
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Также в памятке разъясняется, что должно содержаться в медотводе. В документе необходимо указывать фамилию, имя, отчество пациента, дату его рождения, диагноз, из-за которого он получает медицинский отвод, срок его действия, а также место предоставления справки.

Справка выдается исключительно на бумаге. Электронные медотводы законодательством не предусмотрены, обращают внимание в комздраве Петербурга.

Ранее в Смольном разъяснили, как оформить документы о заболевании, если гражданин при получении положительного ПЦР-теста не обращался в поликлинику.

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