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20.10.2021 18:30
Рубрика: Общество

Петербуржцы, переболевшие без обращения к врачам, смогут получить QR-коды

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Жители Петербурга, которые переболели коронавирусом, но при этом не обращались к врачам, смогут получить документы, подтверждающие факт заболевания. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи Северной столицы.

Этот алгоритм действует только в том случае, если человек получил положительный ПЦР-тест. Но потом не пошел в поликлинику. С этим тестом уже после выздоровления можно прийти в медицинское учреждение и оформить документы.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Соответственно, медицинские работники внесут данные пациента в базу, и это позволит сформировать на "Госуслугах" QR-код, подтверждающий факт перенесенного заболевания.

Сами QR-коды в поликлиниках не выдают, если у гражданина нет подтвержденной записи на портале "Госуслуг", то ему, для получения кода, нужно завести аккаунт.

В то же время, этот алгоритм не сработает, если гражданин, столкнувшийся с симптомами заболевания, характерными для коронавируса, никаких тестов не сдавал и в поликлинику не обращался.

Сейчас вопрос QR-кодов в Петербурге особенно актуальный. Горожане обрывают телефон справочной службы 122, где ведется консультирование по вопросам коронавируса. Запись на вакцинацию от коронавируса увеличилась в три раза. Также многие из тех, кто переболел без обращения в поликлинику, хотят легализовать факт перенесенного коронавируса.

Дело в том, что с начала ноября в Петербурге поэтапно будут начинать требовать предъявления QR-кодов в общественных местах.

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