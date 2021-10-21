Талисманом стадиона в Калининграде стала свая

На конференции, посвященной спортивной инфраструктуре "Арена Форум 5.0", которая состоялась в четверг в Москве, стадион "Калининград" представил своего маскота. Талисманом арены стала свая.

Стадион в Калининграде был построен к чемпионату мира 2018 года на острове Октябрьский. В основание арены было забито множество свай, так как эта терриория считается болотистой и часто подтапливалась. Очевидно, с этим свзяан выбор такого талисмана.

- Это Эдик, он талисман (маскот) стадиона "Калиниград". Эдик - бетонная свая, он уверен в себе, полон решительности и готов выдержать любую нагрузку, - говорится на странице стадиона в соцсети.

Напомним, ранее удивили выбором талисмана в МЧС Тульской области. Им стал Пряник, которого приняли в ряды спасателей.