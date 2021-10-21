Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
21 октября 2021 г. 23:30
Общество
Текст: Артем Локалов

Талисманом стадиона в Калининграде стала свая

На конференции, посвященной спортивной инфраструктуре "Арена Форум 5.0", которая состоялась в четверг в Москве, стадион "Калининград" представил своего маскота. Талисманом арены стала свая.

Фото: vk.com/tula.pressa
Пряник, ставший сотрудником МЧС, привлек внимание мировой прессы

Стадион в Калининграде был построен к чемпионату мира 2018 года на острове Октябрьский. В основание арены было забито множество свай, так как эта терриория считается болотистой и часто подтапливалась. Очевидно, с этим свзяан выбор такого талисмана.

- Это Эдик, он талисман (маскот) стадиона "Калиниград". Эдик - бетонная свая, он уверен в себе, полон решительности и готов выдержать любую нагрузку, - говорится на странице стадиона в соцсети.

Напомним, ранее удивили выбором талисмана в МЧС Тульской области. Им стал Пряник, которого приняли в ряды спасателей.

Темы дня:
#журнал Родина
В Петербурге вышла книга воспоминаний Героя Советского Союза Абрека Баршта
19.10.2021 Литература

В Петербурге вышла книга воспоминаний Героя Советского Союза Абрека Баршта

В Петербурге прошла презентация книги Героя Советского Союза, полковника авиации Абрека Баршта "Воспоминания летчика". Содержанием книги, выпущенной издательством "Росток", являются жизненные мемуары и дневниковые записи летчика-аса, охватывающие полвека - от 1920-х до 1970-х годов

Работает ли сейчас "Закон о реабилитации жертв политических репрессий"
18.10.2021 История

"Я решил бороться за моих земляков..."

Владимир Овчинников сделал свои картины на фасадах домов в Боровске достопримечательностями города. А еще он много лет борется за реабилитацию своих земляков, которые были репрессированы в годы советской власти

В Москве отреставрировали вывеску, которой скоро исполнится 100 лет
16.10.2021 История

В Москве отреставрировали вывеску, которой скоро исполнится 100 лет

Волонтеры из трудкоммуны "Вспомнить все" вернули к жизни еще одну замечательную вывеску. На этот раз - Московского керамико-плиточного завода

#футбол
#стадионы