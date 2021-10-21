Росэнергоатом объяснил остановку энергоблока на Ростовской АЭС

Дефект сварного шва стал причиной остановки энергоблока №2 Ростовской АЭС. Об этом заявили в Росэнергоатоме.

По данным ведомства, неполадку обнаружили сотрудники АЭС во время обхода территории.

"Было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе. Данная система является частью второго "чистого" контура, по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-аккаунте Росэнергоатома.

По словам специалистов, для ремонтных работ энергоблок был отключен от сети, поскольку "на горячем оборудовании это сделать невозможно".

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет", - подчеркнули в Росэнергоатоме.

В начале августа второй энергоблок Ростовской АЭС был выведен в капитальный ремонт на 45 суток. Вновь к сети его подключили 19 сентября. За время отключения на станции провели капремонт реакторной установки, а также всех систем безопасности.