Аэропорт Челябинска возобновил работу после очистки от снега

В челябинском аэропорту имени Курчатова сообщили о возобновлении работы в штатном режиме. Из-за тумана и сильного снегопада вылет и прием самолетов был прекращен с половины первого ночи.

- Взлетно-посадочную полосу и стоянки самолетов непрерывно чистили от снега до 6.30 утра, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани. - Это позволило уже утром возобновить работу аэропорта.

По данным уральской транспортной прокуратуры, из-за непогоды были задержаны шесть рейсов. Еще четыре направлявшихся в Челябинск самолета сели в Екатеринбурге и три задержались в аэропортах вылета.

Утром все задержанные рейсы были отправлены к месту назначения.