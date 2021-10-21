Иммунолог: Частая ревакцинация вызовет иммунологический паралич

Слишком частая ревакцинация от коронавируса может оказать негативное воздействие на организм, полагают специалисты. "Она дает обратный эффект и может вызвать иммунологический паралич", - заявил в интервью ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

То есть частая ревакцинация истощает иммунную систему, и на фоне излишней стимуляции может развиться вторичный иммунодефицит. Повторный укол через полгода - оптимальный вариант, считает ученый.

Напомним: повторная вакцинация важна, так как мы не достигли нужного уровня защиты. Коллективный иммунитет сформируется, когда будет привито не менее 60 процентов жителей. Пока этот показатель не достигнут. Более того: коронавирус мутирует и представляет опасность даже для привитых.

"К варианту, когда одного цикла вакцинации будет хватать на год, как при гриппе, мы, вероятнее всего, придем после общего спада заболеваемости и выработки коллективного иммунитета", - рассказал ранее в интервью "РГ" главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.