На Ямале введут QR-коды для доступа в кафе, спортзалы и салоны красоты

Буквально через несколько дней попасть в ресторан или на прием к косметологу смогут не все жители Ямала: с 25 октября в арктическом регионе вводят систему доступа в общественные места по QR-коду.

Как поясняет пресс-служба правительства, для посещения заведений и мероприятий при себе надо иметь действующий сертификат или QR-код о вакцинации, либо медицинскую или QR-код о перенесенном не более полугода назад COVID-19. Также подойдет свежеполученный отрицательный ПЦР-тест.

Как и во всех других регионов, эта мера касается только совершеннолетних ямальцев.

Итак, какие места станут в скором будущем COVID free: это детские развлекательные центры и игровые комнаты, предприятия общепита, фитнес-центры, салоны красоты, солярии, бани и сауны, бассейны. А также - кинозалы, театры и так далее.