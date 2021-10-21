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21 октября 2021 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 октября 2021 года № 139-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29 ПГ "О введении режима повышенной готовности".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25 октября 2021 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов


Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 октября 2021 года № 139-ПГ


Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

"3-2. С 25 октября 2021 года лицам (за исключением несовершеннолетних) при посещении мероприятий, указанных в подпунктах 4.1 - 4.5 пункта 4 настоящего постановления, а также ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, организаций и предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных), фитнес-центров, салонов красоты, соляриев, бань, саун, бассейнов, кинотеатров, театров и иных досуговых заведений необходимо наличие одного из следующих документов:

- действующего сертификата о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции и (или) QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- медицинского документа и (или) QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающих, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

- отрицательного ПЦР-теста, проведенного и полученного не более чем за 3 календарных дня до дня посещения указанных мероприятий, заведений.".

2. Подпункт 4.7 пункта 4 признать утратившим силу.

3. В пункте 7:

3.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Помимо требований, указанных в настоящем пункте:";

3.2. дополнить абзацами следующего содержания:

"- лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, при организации мероприятий и осуществлении деятельности, определенных абзацем первым пункта 3-2 настоящего постановления, необходимо обеспечить контроль за наличием у посетителей документов, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 3-2 настоящего постановления;

- организациям и предприятиям общественного питания (рестораны, кафе, буфеты, бары, закусочные и иные) при осуществлении своей деятельности необходимо соблюдать условия о заполняемости не более 75% мест и расстановки "перегородок" или расстановки столов на расстоянии 1,5 - 2 м.".



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