На Урале предъявили обвинение фигурантам дела о смерти от метанола

Трем фигурантам дела о смертельном отравлении людей суррогатным алкоголем предъявлено обвинение. Об этом "Интерфакс" сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Чкаловского районного суда Екатеринбурга, где рассматривается дело.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что из-за контрафактного алкоголя умерли 18 человек - 12 мужчин и 6 женщин от 25-30 лет до 78 лет, почти все они жители Екатеринбурга (по одному погибшему - в Ревде и Нижнем Тагиле).

"Первое сообщение в органы внутренних дел поступило 15 октября в 21.05 по местному времени. Специалисты бюро судмедэкспертизы рассказали, что при вскрытии скоропостижно скончавшихся граждан в крови был обнаружен метанол", - сообщил глава пресс-службы главка МВД области Валерий Горелых.

Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), силовики задержали двух торговцев по подозрению в реализации "паленки"

В павильонах рынка, где они торговали, нашли с десяток емкостей с жидкостью, точный состав которой изучается. На оптовых рынках области начались массовые проверки.

Задержанные бизнесмены 54 и 42 лет свою вину не признают, уверяют, что канистры нашли на дороге и перевозили в них воду из родника.