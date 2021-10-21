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21.10.2021 11:41
Рубрика: Происшествия

Продукцию тюменской фабрики изымут из магазинов из-за птичьего гриппа

Текст: Ирина Никитина

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам рекомендовало руководству птицефабрики "Боровская", где на прошлой неделе был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц, изъять весь товар из торговых сетей. Это не только куриное мясо, но и яйца, произведенные и вывезенные с территории предприятия в период подозрения на заболевание.

Названа причина вспышки птичьего гриппа на тюменской птицефабрике

- Соответствующий документ ведомство подготовило и направило еще 13 октября, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Марина Галимова.

Кстати, продукция "Боровской" поступает в магазины 22-х регионов, в том числе соседние с Свердловскую, Омскую, Курганскую, Челябинскую области, в Югру и на Ямал. Весь ли товар забрали с магазинных полок и со складов, пока неизвестно, но речь идет о многотонных объемах, подчеркнула Галимова.

Напомним, 12 октября в фабричном цехе № 3 заподозрили очаг птичьего гриппа, 13 октября информация подтвердилась, а с 16 октября в поселках Боровский и Андреевский объявили режим ЧС, что подразумевает уничтожение всех куриц и куриных яиц в карантинной зоне. Столь жесткое правило касается не только птицефабрики, но и личных подсобных хозяйств.

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