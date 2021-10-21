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21.10.2021 17:55
Рубрика: Общество

В Челябинской области ввели новые ограничения по COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Дополнительных выходных дней, помимо установленной президентом РФ нерабочей недели с 3 по 7 ноября, в Челябинской области вводиться не будет. Однако для минимизации контактов и снижения роста заболеваемости коронавирусом в регионе установлены новые ограничения, часть которых продолжит действовать и после вынужденных каникул, сообщили четверг в правительстве региона.

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- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Челябинской области с 30 октября вход в торговые центры и ТРК, пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается только при наличии действующего QR-кода, - пояснили в пресс-службе правительства. - Работа ресторанов и кафе в ночное время прекращается с 25 октября до особого распоряжения, за исключением продажи на вынос и дистанционного обслуживания по доставке заказов. Кроме того, ряд ограничений установлен для работы парикмахерских, салонов красоты, бань, фитнес-центров и других учреждений сферы услуг. В выходные дни воспользоваться их услугами можно будет тоже только при наличии действующего QR-кода.

Работающих граждан в возрасте старше 60 лет, которые еще не прошли вакцинацию или не перенесли заболевание в течение последних шести месяцев, распоряжением губернатора предписано перевести на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц, а неработающим пенсионерам - соблюдать режим самоизоляции на дому.

Соответствующее постановление подписано сегодня и вступит в силу с момента его опубликования, отметили в правительстве.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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