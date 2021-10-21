Распоряжение правительства Челябинской области от 21 октября 2021 года № 792-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.; 7 августа 2020 г.; 19 августа 2020 г.; 21 августа 2020 г.; 4 сентября 2020 г.; 18 сентября 2020 г.; 28 сентября 2020 г.; 2 октября 2020 г.; 16 октября 2020 г.; 30 октября 2020 г.; 13 ноября 2020 г.; 19 ноября 2020 г.; 25 декабря 2020 г.; 22 января 2021 г.; 1 февраля 2021 г.; 18 февраля 2021 г.; 5 марта 2021 г.; 22 апреля 2021 г.; 4 октября 2021 г.) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 2-3 - 2-5 следующего содержания:

"2-3. Установить, что с 30 октября 2021 года вход граждан в торговые центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные комплексы и нахождение в них, пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала или с использованием специализированного приложения Единого портала "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающего наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев.

2-4. Установить, что с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан, осуществляется при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала или с использованием специализированного приложения Единого портала "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающего наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев.

2-5. Приостановить с 25 октября 2021 года в период с 23.00 часов до 6.00 часов оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, обслуживания на автозаправочных станциях, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций).";

2) дополнить пунктом 14-2 следующего содержания:

"14-2. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Челябинской области, перевести работников в возрасте 60 лет и старше, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц со дня вступления в силу настоящего распоряжения.";

3) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

"16-1. Неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше, проживающим (пребывающим) на территории Челябинской области, не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесшим новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведением вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







