Распоряжение правительства Челябинской области от 21 октября 2021 года № 792-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Новости

Ученые нашли у коронавируса признаки сезонной инфекции 21:44
В Москве суд оштрафовал фаната за драку после матча "Спартак" - "Лестер" 21:40
Путин предупредил об угрозе полного взаимного уничтожения 21:30
Путин допустил исключение "Талибана" из списка террористических организаций 21:22
Путин: Я не думаю о своей роли в истории, это мешает работать 21:15
Путин рассказал, почему он против обязательной вакцинации от COVID-19 21:06
Путин: Чтобы "мягкая сила" работала, надо уважать себя 20:45
Просьбу Facebook отсрочить взыскание 17 млн рублей рассмотрят в понедельник 20:35
Бундестаг: Необходим скорейший запуск "Северного потока-2" 20:35
Мурашко вручил госнаграды разработчикам "Спутника V" 20:27
Путин ответил на вопрос о начале поставок по "Северному потоку-2" 20:23
В НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны территории альянса 20:13
Путин об Украине: Это тупик, и я не очень понимаю, как из него выйти 20:07
Брянская область введет QR-коды с 15 ноября 20:05
Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах 20:02
Путин: Медведчука пытаются привлечь к ответственности за политическую позицию 20:00
Путин назвал условия нормализации ситуации в Афганистане 19:56
Патриарх Кирилл: Полноценное христианство в виртуальном пространстве невозможно 19:55
Пентагон провел успешные испытания гиперзвукового оружия 19:50
Суд рассмотрит дело оголившейся на фоне храма подруги таджикского блогера 19:43
Путин: Законодательство о гражданстве должно стать более либеральным 19:39
Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли 19:34
Ижевские врачи спасли беременную со 100-процентым поражением легких 19:28
Путин рассказал, за что дал бы Нобелевскую премию мира Муратову 19:27
Утверждены новые стандарты для повышения эффективности госзакупок 19:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 октября 2021 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 21 октября 2021 года № 792-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 21 октября 2021 г.
Опубликован 21 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

Комментарии Российской Газеты

В Челябинской области ввели новые ограничения по COVID-19

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.; 7 августа 2020 г.; 19 августа 2020 г.; 21 августа 2020 г.; 4 сентября 2020 г.; 18 сентября 2020 г.; 28 сентября 2020 г.; 2 октября 2020 г.; 16 октября 2020 г.; 30 октября 2020 г.; 13 ноября 2020 г.; 19 ноября 2020 г.; 25 декабря 2020 г.; 22 января 2021 г.; 1 февраля 2021 г.; 18 февраля 2021 г.; 5 марта 2021 г.; 22 апреля 2021 г.; 4 октября 2021 г.) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 2-3 - 2-5 следующего содержания:

"2-3. Установить, что с 30 октября 2021 года вход граждан в торговые центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные комплексы и нахождение в них, пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала или с использованием специализированного приложения Единого портала "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающего наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев.

2-4. Установить, что с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан, осуществляется при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала или с использованием специализированного приложения Единого портала "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающего наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев.

2-5. Приостановить с 25 октября 2021 года в период с 23.00 часов до 6.00 часов оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, обслуживания на автозаправочных станциях, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций).";

2) дополнить пунктом 14-2 следующего содержания:

"14-2. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Челябинской области, перевести работников в возрасте 60 лет и старше, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц со дня вступления в силу настоящего распоряжения.";

3) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

"16-1. Неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше, проживающим (пребывающим) на территории Челябинской области, не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесшим новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведением вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией