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21.10.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге задымлением в котельной заинтересовалась прокуратура

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проверит обстоятельства инцидента в котельной на улице Гурзуфской.

Фото: Пресс-служба Ростовской АЭС
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Напомним, утром жителей окрестных домов напугал взрыв и цветной дым из труб коммунального предприятия.

"Тревожный сигнал в дежурную часть поступил в 10:09. Люди, стоявшие на остановке общественного транспорта, услышали мощный хлопок. И хотя ничего подозрительного не увидели, в полицию все же позвонили: и правильно поступили, так надо действовать всегда. На место выезжал наряд ППС", - отметил глава пресс-службы главка МВД области Валерий Горелых.

В Екатеринбургской теплосетевой компании "РГ" пояснили, что на котельной готовили к вводу в работу резервный котел, его проверяли, в том числе разными режимами горения, из-за чего и образовалось задымление.

Никто из работников не пострадал. Но, по данным официального представителя Свердловской областной прокуратуры Марины Канатовой, в результате хлопка повреждена обмуровка котла.

Сейчас котельная работает в обычном режиме. "Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет", - уточнили в ЕТК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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