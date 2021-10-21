В Екатеринбурге задымлением в котельной заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проверит обстоятельства инцидента в котельной на улице Гурзуфской.

Напомним, утром жителей окрестных домов напугал взрыв и цветной дым из труб коммунального предприятия.

"Тревожный сигнал в дежурную часть поступил в 10:09. Люди, стоявшие на остановке общественного транспорта, услышали мощный хлопок. И хотя ничего подозрительного не увидели, в полицию все же позвонили: и правильно поступили, так надо действовать всегда. На место выезжал наряд ППС", - отметил глава пресс-службы главка МВД области Валерий Горелых.

В Екатеринбургской теплосетевой компании "РГ" пояснили, что на котельной готовили к вводу в работу резервный котел, его проверяли, в том числе разными режимами горения, из-за чего и образовалось задымление.

Никто из работников не пострадал. Но, по данным официального представителя Свердловской областной прокуратуры Марины Канатовой, в результате хлопка повреждена обмуровка котла.

Сейчас котельная работает в обычном режиме. "Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет", - уточнили в ЕТК.