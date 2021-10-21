Renault недосчитается 300 тысяч автомобилей из-за дефицита чипов

По итогам 2021 года Renault произведет минимум на 300 тысяч автомобилей меньше от планируемого уровня. Об этом Reuters заявили три источника близкие к руководству компании.

Снижение производства связано с все тем же дефицитом чипов, охватившим мировой авторынок. Еще в сентябре французский производитель прогнозировал потерю 220 тысяч машин, но нехватка микросхем, используемых почти во всех узлах, вынудила еще больше сократить выпуск.

- Наши расчеты постоянно обновляются, но дефицит однозначно составит от 300 до 400 тысяч автомобилей. Это около 8 процентов от 3,75 миллиона машин, проданных нами в предпандемический 2019 год, - заявил один из собеседников агентства.

По мнению аналитиков, "достижением" для Renault станет показатель сокращения в 350 тысяч авто. Тогда компании удастся сохранить относительно благоприятную ситуацию по результатам четвертого квартала. В целом, считают эксперты, автомобильная промышленность в мире потеряет около 11 миллионов новых машин из-за недостатка микрочипов. Дефицит случился в очень неподходящий момент, когда производители начали восстанавливаться после вызванных пандемией сбоев и активно включились в разработку электромобилей.