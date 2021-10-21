РФПИ призвал зарубежные компании рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустера

Западным производителям вакцин стоит рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустера, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

"Вместо того, чтобы атаковать "Спутник", мы призываем западных производителей мНРК-вакцин рассмотреть возможность использование однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" в качестве бустера", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что бустирование российской вакциной помогает достичь более сильного и продолжительного иммунитета.

Ранее проведенное в Аргентине исследование показало, что бустерный укол российской однокомпонетной вакцины против СОVID-19 "Спутник Лайт" дает сильный иммунный ответ.